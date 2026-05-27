Hexperos d'incanto al 'Wave-Gotik-Treffen' di Lipsia

Il quartetto Hexperos ha recentemente incantato il pubblico internazionale durante la sua esibizione al prestigioso Wave-Gotik-Treffen, uno dei piÃ¹ importanti festival europei dedicati alla musica dark, neoclassica e folk d'atmosfera, giunto quest'anno alla sua nuova edizione nella splendida cittÃ di Lipsia.



Questa di domenica 24 maggio rappresenta la terza partecipazione degli Hexperos al Wave Gotik Treffen. In passato la band si era giÃ esibita nel celebre teatro di Lipsia e, durante la seconda partecipazione al festival, aveva tenuto due concerti, uno dei quali all'interno del suggestivo Pagan Village, riscuotendo in entrambe le occasioni un grande consenso di pubblico e critica.



Per questa nuova edizione gli Hexperos sono stati invitati a esibirsi all'interno della suggestiva cornice della Kirchenruine Wachau, affascinante chiesa in rovina situata a circa dieci chilometri dal centro cittadino. Un luogo dal forte impatto emotivo e spirituale, che ha contribuito a rendere il concerto un'esperienza unica sia per il gruppo sia per il pubblico presente.



L'accoglienza riservata alla band Ã¨ stata straordinaria: numerosi spettatori si sono recati appositamente per assistere all'esibizione degli Hexperos, dimostrando un affetto e una partecipazione fuori dal comune. Durante il concerto si Ã¨ creata un'atmosfera intensa e profondamente coinvolgente; il pubblico, visibilmente emozionato e partecipe, ha accompagnato ogni brano con grande attenzione e trasporto emotivo.



Questa speciale sintonia ha permesso al quartetto di esprimersi al massimo delle proprie capacitÃ artistiche, dando vita a una performance particolarmente ispirata e intensa. Le sonoritÃ eteree e degli Hexperos hanno risuonato tra le antiche mura della Kirchenruine Wachau, creando un connubio perfetto tra musica, storia e suggestione.

Molto apprezzata Ã¨ stata anche la presentazione in Inglese che ha permesso al pubblico di comprendere la genesi di ogni brano e di venire a conoscenza di Vasto, citata da Alessandra Santovito (autrice delle musiche e della maggior parte dei testi) come luogo di nascita del grande letterato e concittadino Gabriele Rossetti padre di Christina G. Rossetti, infatti due brani eseguiti durante il concerto hanno come testo due poesie di questa grande poetessa.



La formazione del concerto era composta da:



Domenico Mancini â€“ violino



Marco Molino â€“ percussioni



Lucia Antonacci â€“ arpa



Alessandra Santovito â€“ voce, flauto traverso e tastiera





Fondati nei primi anni Duemila, gli Hexperos si sono progressivamente affermati nella scena ethereal, neoclassica e fantasy internazionale grazie a uno stile personale e fortemente evocativo. Nel corso della loro carriera la band ha pubblicato quattro album principali, oltre a partecipare a numerose compilation e singoli distribuiti a livello internazionale.



Durante il concerto di Lipsia sono stati inoltre eseguiti alcuni brani storici di Gothica, il precedente progetto musicale giovanile di Alessandra Santovito fondato nel 1994 e giÃ noto nella scena underground internazionale dell'epoca, riproposti per l'occasione con arrangiamenti piÃ¹ maturi e raffinati, particolarmente apprezzati dal pubblico presente.



Ancora una volta, gli Hexperos confermano il forte legame con il pubblico internazionale e il ruolo di rilievo conquistato negli anni all'interno della scena musicale ethereal e neoclassica europea.