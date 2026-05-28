La Lampada di Assisi e il Giro d'Italia per la Pace fanno tappa a Vasto

Grande partecipazione nella mattinata di oggi, 28 maggio 2026, a Vasto, per l’iniziativa dedicata alla pace, ai diritti umani e alla convivenza tra i popoli promossa dal Polo liceale ‘Pantini-Pudente’ in occasione dell’arrivo della Lampada di Assisi, simbolo del “Giro d’Italia” delle Scuole di Pace.

L’evento, promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per i diritti umani, dalla Rete nazionale delle Scuole di Pace e dalla Fondazione Perugia Assisi, ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni scolastiche, associazioni, parrocchie e rappresentanti del territorio in una partecipata marcia cittadina partita dalla sede del Liceo Artistico e conclusa in Piazza Lucio Valerio Pudente.

Presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, gli assessori Paola Cianci, Anna Bosco, Gabriele Barisano e Carlo Della Penna.

«È stata una giornata intensa e partecipata – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – che ha visto i giovani protagonisti di un messaggio universale di pace, dialogo e rispetto reciproco. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, iniziative come questa rappresentano un momento fondamentale di riflessione collettiva e di educazione ai valori della convivenza civile».

«Oggi da Vasto arriva un messaggio chiaro, la pace non è neutralità né retorica, - dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci - ma una scelta politica e umana che riguarda tutti e tutte noi. Attraverso la voce delle scuole, delle ragazze e dei ragazzi, la nostra comunità sceglie di stare dalla parte dei diritti, della giustizia, della solidarietà tra i popoli e del rifiuto di ogni guerra e violenza.

La Lampada proveniente da Assisi, che ha attraversato la città, rappresenta una responsabilità collettiva che vogliamo affidare soprattutto alle giovani generazioni, perché siano protagoniste di un futuro fondato sulla dignità umana, sull’inclusione e sulla cultura della solidarietà. Ringrazio di cuore la dirigente scolastica del Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’ Anna Orsatti per aver aderito alla rete nazionale delle Scuole per la Pace rappresentata oggi da Flavio Lotti, le scuole presenti che hanno riempito di colori e gioia la nostra piazza, le associazioni, i docenti, gli studenti e le studentesse che hanno reso possibile questa importante giornata di partecipazione e consapevolezza civile.

Un ringraziamento particolare al Commissariato di Vasto, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e all'assessore Nicola Della Gatta per il grande supporto organizzativo e la collaborazione garantita nella riuscita dell’evento».

