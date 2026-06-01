Mattea Fo a Vasto, memoria, teatro e impegno civile nel segno di Dario Fo

Grande partecipazione per lâ€™incontro di sabato 30 maggio con Mattea Fo, ospite dellâ€™UniversitÃ delle Tre EtÃ di Vasto, nellâ€™ambito delle iniziative nazionali e internazionali dedicate al centenario della nascita di Dario Fo.

La suggestiva cornice dei Giardini dâ€™Avalos ha visto Mattea Fo dialogare con lo scrittore e giornalista Peppe Millanta in un confronto intenso e coinvolgente che ha saputo intrecciare memoria, cultura e attualitÃ .

Particolarmente apprezzata dal pubblico la capacitÃ di Mattea Fo di attualizzare il pensiero di Dario Fo e Franca Rame, mostrando come i temi della libertÃ di espressione, della giustizia sociale e della partecipazione civile siano ancora oggi di straordinaria rilevanza.

Lâ€™evento si Ã¨ svolto con il prezioso sostegno dellâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e dellâ€™assessore Nicola Della Gatta, il cui contributo, caratterizzato da entusiasmo, sensibilitÃ e autentica partecipazione, rappresenta da sempre un valore aggiunto per le iniziative culturali della cittÃ .

Un pomeriggio intenso e partecipato, concluso da calorosi applausi, che ha confermato il ruolo della cultura come occasione di incontro, dialogo e crescita per lâ€™intera comunitÃ .

Foto Costanzo D'Angelo



