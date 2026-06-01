Connessioni internet difficoltose a San Salvo Marina, l'appello al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo l'appello che segue indirizzato a Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo.

â€‹Con la presente, desideriamo sottoporre alla Sua attenzione, e a quella dell'Amministrazione Comunale, una situazione di grave disagio che sta penalizzando fortemente i turisti e i residenti della spiaggia di San Salvo Marina.

Da tempo, e nonostante le ripetute segnalazioni individuali,rivolte ai gestori telefonici, la copertura della rete internet mobile (4G/5G) sul litorale risulta essere totalmente insufficiente o del tutto inesistente, durante le ore diurne. La rete subisce un blocco sistematico che rende impossibile la navigazione, l'invio di messaggi e, soprattutto, lo svolgimento di attivitÃ lavorative.

Nel 2026 la connessione internet,non rappresenta piÃ¹ un mero servizio di svago, bensÃ¬ unâ€™infrastruttura essenziale. Molti dei turisti, che scelgono San Salvo per le proprie vacanze, usufruiscono del lavoro agile (smart working) o hanno la necessitÃ di gestire scadenze professionali urgenti, direttamente dal luogo di villeggiatura. Trovarsi nell'impossibilitÃ di lavorare, non solo crea un danno economico e un forte stress ai singoli, ma lede gravemente la reputazione turistica della nostra cittÃ , spingendo molti visitatori a valutare mete alternative, per il futuro.

â€‹Il problema, legato con ogni evidenza alla saturazione delle celle telefoniche, per l'alto afflusso estivo, richiede un intervento istituzionale, non piÃ¹ rimandabile.

â€‹Chiediamo pertanto a Lei, in qualitÃ di prima cittadina e garante dello sviluppo e del benessere della nostra comunitÃ , di farsi portavoce di questo disagio presso i principali operatori di telefonia mobile (TIM, Vodafone, WindTre, Iliad,Ho), sollecitando un potenziamento tempestivo delle infrastrutture di zona (es. installazione di ripetitori mobili temporanei,per la stagione estiva).

â€‹Certi della Sua sensibilitÃ verso le esigenze dei cittadini e dello sviluppo turistico di San Salvo, restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro e di un intervento risolutivo.

â€‹Cordiali saluti,

â€‹I turisti e i frequentatori della spiaggia di San Salvo Marina