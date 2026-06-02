Riccardo Milani rivive a Vasto 'Il posto dell'anima'

Ha rivissuto a Vasto “Il posto dell'anima” Riccardo Milani.

Il regista laziale è stato ospite nella giornata di lunedì 1 giugno in città, rivivendo i luoghi e le atmosfere dell'omonima pellicola da lui firmata nel 2003, girata nel 2002.

Prima tappa a Punta Penna, dove conservate tracce e simboli di quella bella esperienza cinematografica, poi, in serata, alla Città del Cinema di corso Europa, dove in due sale gremite in ogni ordine di posto è stata proiettata la versione restaurata in 4K del film con protagonisti, tra gli altri, Silvio Orlando, Paola Cortellesi, Michele Placido e Claudio Santamaria.

Ad organizzare l'evento è stata l’associazione “Primo maggio” in collaborazione con il Comune.

Tra i presenti Remigio Truocchio, per tanti anni alla direzione artistica del Vasto Film Festival.

Il sindaco Francesco Menna ha consegnato al regista una targa-ricordo.

Qui il servizio in onda sul Tg3

Foto Costanzo D'Angelo