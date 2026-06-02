Bocciando... si impara! Bella esperienza per gli allievi della Scuola Primaria 'San Lorenzo' di Vasto

La classe seconda della Scuola Primaria ‘San Lorenzo’ di Vasto si è recata presso il Bocciodromo Comunale per un approccio al gioco delle bocce.

Accompagnati dall’ins. Luciana Di Guilmi, gli alunni hanno varcato la soglia della struttura dove sono stati accolti dai soci del sodalizio cittadino. A fare gli onori di casa Nicola Carosella, vicepresidente, Angelo Carlucci, Carlo De Guglielmo e Mario Riccio. L’incontro è avvenuto con il beneplacito del presidente Gustavo Del Negro che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

I bambini sono stati messi a conoscenza della storia del gioco delle bocce, della realtà del bocciodromo e subito dopo, sotto la guida esperta dei soci, si sono cimentati nel gioco che ha messo alla prova le capacità propriocettive, ha permesso di esperire una nuova gestualità “tecnica”, la capacità di valutare la propria forza in relazione all’obiettivo e al campo.

Strada facendo sono emersi il rispetto delle regole e dell’avversario, l’accettazione dei propri limiti e la scoperta del proprio talento. Attraverso il gioco delle bocce, che non è un semplice eseguire movimenti, ma è un “fare ragionato”, un operare pensando, riflettendo, discutendo con sé stessi e con gli altri, l’insegnante ha avuto l’occasione di osservare i propri alunni sotto una luce nuova, in un contesto non noto. A conclusione dell’esperienza i bambini e l’insegnante sono stati premiati sul campo di gioco e hanno consumato una ricca merenda offerta dai soci. A tutti loro il ringraziamento per la bella esperienza condivisa.