Rispetto delle regole, cittadinanza attiva e diritti e doveri al centro dell'attenzione

Si svolgerà nella mattinata di venerdì 5 giugno, presso la sede di via De Vito dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo, il service “Diritti e Doveri”, iniziativa ideata dalle New Voices del Distretto Lions 108 A e realizzata dal Lions Club San Salvo in collaborazione con l’istituto scolastico cittadino.

L’incontro, dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e della consapevolezza dei propri diritti e doveri, vedrà la partecipazione degli studenti della scuola in un momento di confronto educativo e formativo di grande valore.

A guidare l’incontro saranno gli avvocati Emanuele Ciuffi e Lorenzo Di Meco, entrambi soci del Lions Club San Salvo, che metteranno a disposizione dei ragazzi la propria esperienza professionale e lionistica affrontando, con linguaggio semplice e diretto, temi legati alla legalità, al rispetto reciproco, alla responsabilità personale e all’importanza delle regole nella vita quotidiana.

Il service rientra nel più ampio progetto delle New Voices Lions, volto a promuovere attività rivolte alle nuove generazioni, con particolare attenzione ai temi dell’educazione civica, dell’inclusione e della crescita personale.

Fondamentale la collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Rodari” e con il dirigente scolastico Vincenzo Parente, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, condividendone finalità e obiettivi educativi.

“Parlare ai ragazzi di diritti e doveri significa contribuire alla formazione dei cittadini di domani – ha dichiarato il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro –. Come Lions crediamo fortemente nell’importanza dell’educazione ai valori del rispetto, della responsabilità e della legalità. Iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare i giovani ai principi della convivenza civile e del rispetto reciproco.”

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività di servizio del Lions Club San Salvo, da sempre impegnato sul territorio in progetti di carattere sociale, educativo e culturale.