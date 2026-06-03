L’Altino Volley conferma Adji Ndoye per la prossima Serie A2

L’Altino Volley comunica la conferma di Adji Astou Ndoye, che vestirà ancora la maglia rossoblù nella prossima stagione sportiva nel campionato di Serie A2 femminile.

Per la schiacciatrice classe 2006 sarà il terzo anno consecutivo in rossoblù, un segnale importante di continuità all’interno del percorso tecnico e sportivo costruito insieme.

Nata a Torino il 3 aprile 2006, Ndoye rappresenta uno dei profili giovani più interessanti del panorama nazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel percorso di alto livello con il Barricalla CUS Torino Volley, ha proseguito la propria crescita nel settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, realtà di riferimento nella formazione di giovani talenti.

La sua conferma si inserisce nella volontà della società di dare continuità al lavoro tecnico avviato, puntando su un’atleta giovane, determinata e già capace di incidere nel campionato di Serie A2. La permanenza di Ndoye rappresenta un tassello importante nella costruzione del nuovo roster, con l’obiettivo di affrontare la prossima stagione con entusiasmo, ambizione e identità.

Queste le parole di Adji Astou Ndoye dopo la conferma in rossoblù: “Non c’è due senza tre! Ormai Altino posso considerarla casa e sono molto felice di continuare a far parte del progetto di questa società, che negli scorsi due anni mi ha dato l’opportunità di crescere e competere in un campionato di livello come la Serie A2. Ringrazio tutti per la continua fiducia, sperando di condividere altri bei ricordi insieme e di raggiungere nuovi obiettivi. A presto!”

Potenza, carattere e voglia di crescere saranno ancora al servizio della squadra.

Bentornata Adji, ancora insieme in rossoblù!