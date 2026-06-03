BTS San Salvo, un fantastico 'triplete'

Con la vittoria del Campionato di Seconda Divisione Maschile, nella finale giocata contro la Pallavolo Chieti, la BTS San Salvo completa una stagione straordinaria centrando un prestigioso triplete: dopo i successi della Prima Divisione Maschile e della Seconda Divisione Femminile, arriva anche il terzo titolo che certifica il grande lavoro svolto dalla società nel corso dell’anno.

L’ennesima soddisfazione è arrivata al culmine di un percorso fatto di impegno, crescita e passione.

“Un risultato – si legge in una nota del club pallavolistico sansalvese – che va ben oltre la semplice vittoria sportiva e che rappresenta la conferma della bontà di un progetto costruito giorno dopo giorno all’interno della palestra.

La BTS San Salvo continua infatti a distinguersi per una filosofia chiara: offrire opportunità a tutti. Nella stagione appena conclusa la società ha partecipato a ben 13 campionati, un impegno organizzativo enorme che nasce dalla volontà di permettere ad ogni atleta di trovare il proprio spazio, il proprio percorso e il proprio modo di vivere la pallavolo, indipendentemente dal livello di partenza.

Siamo fieri e orgogliosi di accompagnare questi ragazzi nel loro cammino di crescita sportiva e personale. Le vittorie fanno piacere, ma ciò che rende davvero speciale questa stagione è il clima che si respira dentro e fuori dal campo: un ambiente positivo, sano e coinvolgente, nel quale ogni atleta può sentirsi valorizzato e parte di qualcosa di importante.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che con la loro presenza costante, il loro sostegno e la loro fiducia rappresentano una componente fondamentale del progetto BTS. La loro vicinanza è stata, ancora una volta, uno degli elementi che hanno contribuito a costruire questi risultati. Quando società, atleti e famiglie remano nella stessa direzione, il risultato va ben oltre il campo da gioco.

Anno dopo anno la BTS San Salvo ha messo radici sempre più profonde nel territorio, investendo sui giovani e creando un ambiente nel quale sport, educazione e senso di appartenenza crescono insieme. Oggi quei semi stanno dando frutti importanti, consolidando la BTS come realtà di riferimento per il volley giovanile della zona, sia nel settore femminile che in quello maschile.

I tre titoli conquistati rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la società, ma soprattutto uno stimolo a continuare a lavorare con la stessa passione, la stessa energia e lo stesso entusiasmo che ogni giorno animano il mondo BTS.

Tre campionati vinti sono il risultato visibile. Dietro ci sono centinaia di allenamenti, sacrifici, sorrisi, emozioni condivise e una grande famiglia che cresce insieme. Ed è proprio questo il traguardo di cui andiamo più fieri”.