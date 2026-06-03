San Buono si prepara ad accogliere il Busto reliquiario di Sant'Antonio di Padova

Fervono i preparativi nella comunitÃ di San Buono per giorni di fede devozione intorno alla figura di Sant'Antonio di Padova, non in vista solo dei tradizionali festeggiamenti del 12 e 13 giugno, ma anche per la pergrinatio del Busto reliquiario del Santo nell'omonimo Convento in San Buono dal 4 all'8 giugno secondo programma.

La comunitÃ tutta, civile e religiosa, e la Pro Loco sono operativi per accogliere i pellegrini nei giorni stabiliti, soprattutto il giorno 4 giugno che segna l'arrivo delle reliquie.

Programma del 4 giugno: ore 17 accoglienza della reliquia in piazza Celestino Cupaiolo, ore 17,30 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale con successiva processione verso il Convento.

I giorni indicati saranno all'insegna delle celebrazioni eucaristiche e dei sacramenti di guarigione, unzione degli infermi e della confessione,

In quanto il luogo del convento usufruisce dell'indulgenza plenaria legata agli ottocento anni della morte di San Francesco di Assisi essendo questo appunto un luogo prettamente francescano.

Sin da ora il parroco, il sindaco e la comunitÃ tutta, attendendo questi giorni, ringraziano quanti si adopereranno per la riuscita di questo evento, non solo di fede ma anche culturale ed identitario.