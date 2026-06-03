"L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità", delegazione dell'Avis di Vasto all'Assemblea nazionale

Si è svolta a fine maggio al Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini) la 92^ Assemblea Generale dell’Avis Nazionale, presieduta dal presidente Oscar Bianchi. Quello che da sempre viene considerato come l’appuntamento associativo più importante dell’anno, ha avuto come titolo “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità”. Il tema rappresenta un richiamo a quel gesto che ciascuno ha deciso di compiere a tutela del prossimo.

L’Avis Comunale Vasto è stata rappresentata, tra gli oltre 1000 delegati provenienti da ogni regione d’Italia, da Michele Massone, presidente di sezione, e dal vice presidente V. Franco Gabriele in qualità di delegato dell’Avis Regionale Abruzzo, nonché anche dal Dott. Pasquale Colamartino, componente del Consiglio Direttivo dell'Avis Nazionale e da Giuseppe Galasso, membro della Commissione Nazionale per le celebrazioni del centenario della fondazione dell'Avis (1927-2027).

La tre giorni - si legge in una nota - ha offerto occasioni di confronto, approfondimento e scambi di idee e progetti, con l’obbiettivo di individuare, insieme ai delegati presenti, l’Avis che verrà.

L’assemblea si è svolta in un clima collaborativo e costruttivo, offrendo un importante occasione di confronto tra i partecipanti e di condivisione delle esperienze associative.

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati i risultati delle attività associative dell’anno passato ed i bilanci finanziari (preventivo 2026 - consuntivo 2025).

Il Dott. Pasquale Colamartino, con il suo intervento nei lavori assembleari, ha ufficializzato l'evento annuale "Donor Weekend", che quest'anno si terrà nella nostra regione, nella città "Capitale Italiana della Cultura 2026", L'Aquila, dal 11 al 13 settembre.

Il “Donor Weekend ”è un'importante rassegna nazionale organizzata dall'Avis Nazionale, che unisce la solidarietà e la cultura della donazione alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano.

Inoltre, sono stati discussi progetti, iniziative ed individuati gli obbiettivi per il futuro. Futuro che l’Avis Comunale Vasto si augura sempre più foriero di quella solidarietà avisina, che ha nel suo unico scopo allievare la sofferenza dei tanti che nel silenzio della loro malattia, hanno bisogno del nobile gesto del dono del sangue.