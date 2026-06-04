La comunitÃ  in pellegrinaggio: la Parrocchia di San Panfilo di Scerni in visita al Patrono a Sulmona

Un momento di intensa fede, comunitÃ e condivisione.

I fedeli della Parrocchia di San Panfilo Scerni hanno vissuto una giornata speciale con il pellegrinaggio alla Basilica Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, per rendere omaggio al proprio Santo Patrono.

Lâ€™evento Ã¨ stato fortemente voluto e organizzato dal Comitato Feste 2026. Grazie alla guida e al prezioso sostegno del Parroco Don Graziano Fabiani, il gruppo ha potuto vivere una giornata che ha unito la profonda devozione spirituale alla scoperta delle bellezze culturali del territorio. Il cuore della giornata Ã¨ stata la solenne celebrazione della Santa Messa all'interno della suggestiva Basilica sulmonese.

Al termine della funzione religiosa, la giornata Ã¨ proseguita all'insegna della cultura e della convivialitÃ . I partecipanti hanno infatti visitato il centro storico di Sulmona, ammirandone gli scorci piÃ¹ suggestivi, la ricca storia e le rinomate tradizioni artigianali.

Il Comitato Feste 2026 e il Parroco ringraziano calorosamente tutti i parrocchiani che hanno preso parte all'iniziativa, dimostrando ancora una volta il forte senso di appartenenza e l'unitÃ della comunitÃ .



