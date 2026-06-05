'A Voce Alta' guarda al domani: una puntata dedicata al Futuro con protagonisti i giovani del territorio

Chi meglio dei giovani può parlare di futuro?

È da questa domanda che nasce la prossima puntata di A Voce Alta, il format ideato da Antonia Schiavarelli e realizzato con il sostegno dell’editore Antonio Cilli, in programma giovedì 11 giugno alle ore 21 presso il Teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo.

Dopo aver affrontato temi come la Cura, la Responsabilità e le Radici, il nuovo appuntamento sarà dedicato al Futuro, una parola che appartiene soprattutto alle nuove generazioni e alla loro capacità di immaginare, costruire e trasformare il territorio in cui vivono.

Per la prima volta, infatti, il palco di A Voce Alta sarà occupato quasi interamente da giovanissimi protagonisti della comunità locale, ragazzi e ragazze che, pur provenendo da esperienze molto diverse tra loro, rappresentano esempi concreti di impegno, passione e partecipazione.

A portare il proprio contributo saranno Giulia Del Villanno, rappresentante degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli D’Acquisto, e Patrizio Ricci, rappresentante degli studenti dell’Istituto Superiore Pantini Pudente, chiamati a raccontare aspettative, sogni e preoccupazioni di una generazione che troppo spesso viene raccontata ma raramente ascoltata.

Accanto a loro ci saranno Irene Fortunato, musicista, che attraverso l’arte esprime sensibilità e visione del mondo, e Yuri Guerra, maestro di tennis, impegnato quotidianamente nella formazione sportiva dei più giovani.

A completare il panel saranno Mauro Gerardi e Vitale Santini, giovani commercianti che hanno scelto di investire il proprio futuro nel territorio, contribuendo con il loro lavoro alla vitalità economica e sociale della comunità.

Sarà una serata dedicata alle opportunità, alle sfide, ai talenti e alle responsabilità delle nuove generazioni. Un’occasione per ascoltare chi il futuro non lo studia soltanto, ma lo sta già costruendo ogni giorno attraverso le proprie scelte.

Come sempre, A Voce Alta vuole essere uno spazio di dialogo reale, dove il confronto avviene dal vivo, guardandosi negli occhi e condividendo idee, esperienze e prospettive.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento è per giovedì 11 giugno alle ore 21 al Teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo.



