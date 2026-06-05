Numeri che appassionano: l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo ai Campionati Junior di Giochi Matematici 2026

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo hanno partecipato con entusiasmo ai Campionati Junior di Giochi Matematici 2026, organizzati da MateinItaly, mettendo alla prova le proprie capacità logiche, intuitive e di problem solving attraverso una competizione coinvolgente e stimolante.

A rappresentare il nostro Istituto sono stati ben 51 alunni della scuola primaria: 25 studenti delle classi quarte e 26 studenti delle classi quinte, che si sono cimentati con impegno e determinazione nei quesiti proposti dalla gara, dimostrando interesse per la matematica e desiderio di mettersi in gioco.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto dalla nostra alunna Martina D’Ugo, della classe 4ª A della Scuola Primaria di Via Verdi, che ha conquistato l’accesso alla fase finale nazionale dei Campionati Junior di Giochi Matematici.

La finale si è svolta a Milano, sabato 23 maggio 2026, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove Martina ha avuto l’opportunità di confrontarsi con giovani talenti provenienti da tutta Italia in una giornata all’insegna della matematica e della crescita personale. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e di valorizzazione dell’impegno e delle competenze maturate dagli alunni, premiando la curiosità, la determinazione e la capacità di affrontare nuove sfide.

La partecipazione ai Campionati Junior di Giochi Matematici conferma l’attenzione che il nostro Istituto dedica allo sviluppo delle competenze logico-matematiche e alla promozione di percorsi che valorizzano il talento e le potenzialità di ogni alunno.

Alla nostra Martina va il plauso del Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Parente, dei docenti, dei compagni e di tutta la comunità scolastica per l’impegno dimostrato e per aver rappresentato con orgoglio l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo in una manifestazione di rilevanza nazionale.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai docenti delle classi quarte e quinte coinvolte e complimenti a tutti gli alunni partecipanti, che hanno affrontato questa esperienza con serietà, entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, trasformandola in una preziosa occasione di crescita e di apprendimento.