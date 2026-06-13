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Schierarsi, nuova raccolta di firme

redazione
Appuntamenti
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Dopo il successo del 31 maggio in Piazza Diomede, Schierarsi Piazza di Vasto torna in campo con due nuove date di raccolta firme per il referendum sullâ€™abolizione del finanziamento pubblico allâ€™editoria.

Sabato 13 giugno â€” Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (zona porto turistico), dalle 17:00 alle 21:00

Domenica 14 giugno â€” Lungomare Ernesto Cordella, Vasto Marina, dalle 17:00 alle 21:00

Lâ€™associazione Schierarsi, fondata da Alessandro Di Battista, sarÃ  presente con un gazebo per consentire a tutti i cittadini di firmare il quesito referendario. Lâ€™invito Ã¨ rivolto alla cittadinanza di Vasto, San Salvo e di tutti i Comuni del medio e alto Vastese.

Come firmare. Chi non puÃ² raggiungere i banchetti ha comunque tre possibilitÃ :

Portare con sÃ© un documento dâ€™identitÃ  valido.

Per informazioni e adesioni: Nicola Monachetti â€” 380 301 4772, referente Schierarsi Piazza di Vasto


 

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