Schierarsi, nuova raccolta di firme

Dopo il successo del 31 maggio in Piazza Diomede, Schierarsi Piazza di Vasto torna in campo con due nuove date di raccolta firme per il referendum sullâ€™abolizione del finanziamento pubblico allâ€™editoria.
Sabato 13 giugno â€” Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (zona porto turistico), dalle 17:00 alle 21:00
Domenica 14 giugno â€” Lungomare Ernesto Cordella, Vasto Marina, dalle 17:00 alle 21:00
Lâ€™associazione Schierarsi, fondata da Alessandro Di Battista, sarÃ presente con un gazebo per consentire a tutti i cittadini di firmare il quesito referendario. Lâ€™invito Ã¨ rivolto alla cittadinanza di Vasto, San Salvo e di tutti i Comuni del medio e alto Vastese.
Come firmare. Chi non puÃ² raggiungere i banchetti ha comunque tre possibilitÃ :
- Online su firmereferendum.giustizia.it con SPID o Carta dâ€™IdentitÃ Elettronica
- Al proprio Comune di residenza, presso gli uffici municipali
- Agli altri banchetti ufficiali: tutti gli eventi su bastasoldiaigiornali.it
Portare con sÃ© un documento dâ€™identitÃ valido.
Per informazioni e adesioni: Nicola Monachetti â€” 380 301 4772, referente Schierarsi Piazza di Vasto