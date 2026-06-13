Sguardi che intercettano il cammino: riscoprire il Sacro Cuore di GesÃ¹ e Maria nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo

Spesso, presi dalla frenesia o dalle abitudini che segnano le nostre giornate, tendiamo a dare per scontato ciÃ² che ci circonda, camminando accanto a tesori di bellezza e fede senza nemmeno accorgercene. Eppure, a volte, unâ€™immagine riesce a rompere il silenzio del nostro procedere. Accade nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo: proprio lÃ¬, nella prima rientranza dopo lâ€™altare, dirigendosi verso lâ€™uscita sul lato destro di fronte al coro, câ€™Ã¨ un quadro che sa come attirare a sÃ© il nostro sguardo.
Tra le tante opere che abitano questo spazio sacro, ve nâ€™Ã¨ una che cattura lo sguardo non solo per la sua bellezza, ma per la profonditÃ del messaggio che trasmette: i Sacri Cuori di GesÃ¹ e Maria.
Nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria del Cuore Immacolato di Maria, fermarsi davanti a questâ€™opera non Ã¨ solo un atto di devozione, ma un invito a sostare, a sollevare gli occhi e a lasciarsi interrogare dalla tenerezza infinita di uno sguardo che, da secoli, non smette di cercarci.