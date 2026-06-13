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Termini e Condizioni

Concorso Enologico Internazionale CittÃ  del Vino, Abruzzo protagonista

Cantine del territorio regionale in bella evidenza

redazione
Territorio
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Produzioni e territori abruzzesi ottengono in gran numero un riconoscimento al 24esimo Concorso Enologico Internazionale CittÃ  del Vino, che si Ã¨ svolto dal 29 al 31 maggio scorsi a Pramaggiore, in Veneto, negli spazi della storica Mostra Nazionale dei Vini.
 
La premiazione dellâ€™iniziativa organizzata dallâ€™Associazione Nazionale CittÃ  del Vino si svolgerÃ  lâ€™11 luglio prossimo a Roma, in Campidoglio, con la peculiaritÃ  di assegnare riconoscimenti sia alle cantine che ai sindaci e alle amministrazioni dove hanno sede, per sottolineare il rapporto tra vini e territori.
 
La partecipazione di numerose aziende provenienti da importanti aree vitivinicole ha confermato il ruolo della manifestazione come un riferimento a livello nazionale e internazionale. Hanno partecipato campioni da tutto il mondo e operato, giudicando prodotti di tutto il mondo, tredici commissioni di degustazione dedicate al vino, composte da esperti italiani e internazionali provenienti, tra gli altri, da Corea del Sud, Brasile, Croazia, Cile, Cuba, Portogallo, Francia, Polonia, Libano e Grecia,

Di seguito le cantine abruzzesi premiate e i territori di riferimento:
 

CLASSIFICA UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VITE DEL VINO (OIV)
 

Pasetti Vini (Pescosansonesco) Gran Medaglia d'oro con HARIMANN Montepulciano dâ€™Abruzzo Riserva DOP 2019

BIO Cantina Orsogna Gran Medaglia d'Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP

CITRA Vini Volti Valori Gran MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP (Ortona) Medaglia d'Oro con CAROSO Montepulciano dâ€™Abruzzo DOC Riserva Limited Edition â€“ 2020

Cantina San Nicola (Pollutri) Gran Medaglia d'Oro con DON VENANZIO MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOC 2022

MILA PECORINO IGP TERRE Dâ€™ABRUZZO

Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro con MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP

Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d'Oro con POLLUTRO CHARDONNAY TERRE Dâ€™ABRUZZO IGT 2025

Cantina San Nicola (Pollutri) Medaglia d'Oro con POLLUTRO ORO MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOC 2019

Feudo Antico (Tollo) Medaglia d'Oro con PECORINO TULLUM BIO FS 2024

Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro con MILA PECORINO IGP TERRE Dâ€™ABRUZZO


PREMIO SPECIALE CittÃ  del Bio


Bio Cantina Orsogna Gran Medaglia d'Oro con SPIRITUS TERRAE-LE GEMME -MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP

Bio Cantina Orsogna Medaglia d'Oro con NICAN MONTEPULCIANO Dâ€™ABRUZZO DOP RISERVA 2017

Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia D'Oro con Chiamami Quando Piove Octava Dies Abruzzo Pecorino

Azienda Vitivinicola Strappelli (Torano Nuovo) Guido Medaglia D'Oro con Soprano Pecorino Controguerra

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO BIANCO COCOCCIOLA TERRE DI CHIETI IGT  

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO ROSSO CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025

Tenuta Micoli (Frisa) Medaglia d'Oro con ORSO BIANCO PECORINO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025

Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'oro con Chiamami Quando Piove Cerasuolo dâ€™Abruzzo Doc Bio 2025

Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d'Argento Cerasuolo Dâ€™Abruzzo DOC â€“ ALATERRA 2024

Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'argento con Chiamami Quando Piove Pecorino Doc Bio 2025

Vini Valori (Santâ€™Omero) Medaglia d'argento con Chiamami Quando Piove Inkiostro Merlot Igp Bio 2025
 

PREMIO SPECIALE ORO ROSA


Colle Moro Wines (Guastameroli di Frisa) Medaglia d'Oro (Miglior vino in assoluto per la categoria) con MILA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP

Vini Casalbordino Medaglia d'Oro con VILLA ADAMI CERASUOLO D'ABRUZZO DOC

Lampato (Castellana di Pianella) Medaglia d'Oro con LAMAGELLA CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP

Spinelli (Atessa)  Medaglia d'Oro con Zione Cerasuolo Dâ€™Abruzzo 2024  

Cantina Tollo Medaglia dOro con CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOP DEIVAI 2024

Alaterra (Bussi sul Tirino) Medaglia d'Argento con Cerasuolo Dâ€™Abruzzo DOC â€“ ALATERRA

La Quercia (Morro dâ€™Oro)  medaglia d'Argento con PRIMAMADRE COLLINE TERAMANE CERASUOLO D'ABRUZZO SUPERIORE

Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d'Argento con POLLUTRO CERASUOLO Dâ€™ABRUZZO DOC 2025  

Cantina San Nicola Pollutri Medaglia d'Argento DON VENANZIO ROSATO TERRE Dâ€™ABRUZZO IGT

Cantina Strappelli (Torano Nuovo) Medaglia d'Argento con Strappelli Cerasuolo d'Abruzzo Dop

Cantina Sangro (Fossacesia) Medaglia d'Argento con Sangro Cerasuolo d'Abruzzo Dop 2025
 
Foto da drinkabile.cdaweb.it

 
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