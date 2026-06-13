"Lavoro e Welfare: colmare il gap per far crescere il paese", l'incontro a Vasto

Filcams Cgil Chieti e Assessorato alle Politiche Sociali insieme per un dibattito su salari, precarietà e servizi.

Appuntamento domenica 14 giugno alle 18:30.

Saranno i Giardini di Palazzo d’Avalos, a Vasto, a ospitare l’iniziativa pubblica “Lavoro e Welfare: colmare il gap per far crescere il paese”, promossa da Filcams Cgil Chieti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto.

I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Francesco Menna. All'incontro interverranno Anna Bosco, assessore alle Politiche Sociali, Daniela Primiterra, segretaria generale Filcams Cgil Chieti; Antonella Marrollo, presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara; Mirella Sansiviero, operatrice del Centro di Ascolto Patris Corde; Orazio Di Stefano, sociologo. A moderare i lavori sarà la giornalista Novella Di Paolo.

Tema centrale della serata è il rapporto tra politiche del lavoro e sistemi di welfare, troppo spesso trattati come ambiti separati quando invece — è la tesi di fondo dell'iniziativa — il secondo è condizione necessaria per la crescita del primo. Sul territorio, i dati elaborati dalla Filcams Cgil Chieti rivelano una precarietà strutturale che non accenna a rientrare: nel turismo abruzzese quasi sei lavoratori su dieci hanno un contratto part-time, uno su cinque è assunto con contratto stagionale, e continuano a proliferare tirocini formalmente formativi ma sostanzialmente sostitutivi di regolari rapporti di lavoro.

Daniela Primiterra, segretaria generale Filcams CGIL Chieti dichiara “Il futuro del welfare pubblico rappresenta una delle principali sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare. I cambiamenti demografici, l'invecchiamento della popolazione e la crescente domanda di servizi essenziali mettono sotto pressione il sistema di protezione sociale. Per questo è necessario rafforzare il welfare pubblico, ma anche valorizzare tutti quegli strumenti contrattuali che possono offrire ulteriori tutele alle lavoratrici e ai lavoratori".

Anna Bosco, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto dichiara “Il lavoro e il welfare non sono due mondi separati, ma due pilastri che devono procedere insieme per costruire una comunità più equa, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del nostro tempo. Con questo convegno vogliamo aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, parti sociali, mondo produttivo e terzo settore, nella convinzione che la crescita di un territorio passi dalla tutela della dignità delle persone e dalla valorizzazione delle opportunità di lavoro. Grazie alla Cgil per la collaborazione nella costruzione di un evento tanto importante”.

L'evento è aperto alla cittadinanza e si inserisce in un percorso più ampio di riflessione e confronto sulle condizioni di lavoro nel territorio della provincia di Chieti, con particolare attenzione ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.