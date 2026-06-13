A Vasto un nuovo trattamento per l'ipertrofia prostatica

Lâ€™Ospedale di Vasto amplia lâ€™offerta terapeutica in ambito urologico con lâ€™introduzione della tecnica RezÅ«m, una procedura mini-invasiva di ultima generazione per il trattamento dellâ€™ipertrofia prostatica benigna, patologia molto diffusa nella popolazione maschile adulta e spesso responsabile di disturbi urinari che possono incidere significativamente sulla qualitÃ della vita.

I primi quattro interventi sono stati giÃ eseguiti con successo dallâ€™Ã©quipe dellâ€™UnitÃ Operativa di Urologia diretta da Fabiola Tamburro su pazienti provenienti sia dallâ€™Abruzzo che dal Molise, con unâ€™etÃ media di circa 60 anni. La procedura prevede un ricovero di breve durata, generalmente limitato a 24 ore.

La metodica RezÅ«m utilizza lâ€™energia termica contenuta nel vapore acqueo per trattare il tessuto prostatico responsabile dellâ€™ostruzione urinaria. Lâ€™intervento viene eseguito per via endoscopica, senza incisioni chirurgiche esterne: attraverso uno strumento introdotto nellâ€™uretra vengono effettuate mirate erogazioni di vapore allâ€™interno della prostata. Il calore rilasciato determina la progressiva riduzione del tessuto in eccesso che, nel corso delle settimane successive, viene naturalmente riassorbito dallâ€™organismo, favorendo il ripristino del normale flusso urinario.

Â«Lâ€™introduzione di questa tecnologia â€“ sottolinea Tamburro â€“ consente di offrire ai pazienti una soluzione terapeutica efficace e poco invasiva per una patologia molto frequente, ampliando le opzioni disponibili e permettendo una personalizzazione del trattamento sulla base delle caratteristiche cliniche di ciascun caso.

Tra i principali vantaggi della procedura figurano la ridotta invasivitÃ , i tempi operatori contenuti e il rapido recupero post-intervento. Un ulteriore elemento di interesse clinico Ã¨ rappresentato dalla possibilitÃ , nella maggior parte dei pazienti opportunamente selezionati, di preservare la funzione sessuale e lâ€™eiaculazione, aspetti che spesso influenzano la scelta terapeutica. Lâ€™assenza di incisioni e il limitato sanguinamento rendono inoltre questa tecnica particolarmente interessante anche per pazienti fragili o affetti da patologie concomitanti, sempre nellâ€™ambito di una valutazione specialistica individuale.

Con lâ€™avvio del programma RezÅ«m, lâ€™Urologia dellâ€™ospedale di Vasto si colloca tra i centri che adottano tecnologie innovative per il trattamento dellâ€™ipertrofia prostatica benigna, con lâ€™obiettivo di garantire cure sempre piÃ¹ efficaci, sicure e aderenti alle esigenze dei pazienti.