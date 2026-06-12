A Vasto Marina “L’Arena del Benessere”, una giornata dedicata a salute, sport e qualità della vita

Una giornata interamente dedicata al benessere della persona, alla salute, allo sport e alla scoperta di nuove opportunità per migliorare il proprio stile di vita.

È questo lo spirito della prima edizione de “L’Arena del Benessere”, in programma domenica 14 giugno a Vasto Marina, dalle ore 10.30 alle 19.00, presso il Lido Sabbia d'Oro, nell'area dedicata agli eventi della struttura.

La giornata è promossa da Vasto Card, specializzata nella valorizzazione delle attività locali e del territorio.

L'iniziativa, a ingresso libero, nasce con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra professionisti del settore wellness, operatori della salute, attività sportive e cittadini interessati a conoscere servizi, percorsi e strumenti dedicati al benessere fisico e mentale. Per l'intera durata della manifestazione, gli stand degli espositori saranno aperti al pubblico offrendo informazioni, consulenze e sessioni prova completamente gratuite delle attività proposte dagli espositori.

Per garantire un'esperienza più fruibile ed organizzata, è caldamente raccomandata la prenotazione gratuita, che consentirà ai partecipanti di: accedere tramite corsia Fast Track, evitando attese all'ingresso; prenotare una sessione prova gratuita; usufruire di consulenze gratuite presso gli stand aderenti.

"L'Arena del Benessere" si propone di diventare un appuntamento annuale di inizio estate aperto a tutte le età, pensato per promuovere la cultura della prevenzione, dell'attività fisica e della cura della persona attraverso esperienze pratiche, incontri e momenti di confronto con professionisti qualificati a Vasto.

Il programma completo dell'evento e lo strumento di prenotazione disponibili al seguente link: https://vastocard.com/arena-del-benessere

Contatti PR Vasto Card: contact@vastocard.com

Pagina ufficiale evento: https://vastocard.com/arena-del-benessere