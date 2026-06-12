Universal Dance Legue a Bologna, Pamela Pavia si conferma Campionessa del Mondo

Grande successo per lâ€™atleta Pamela Pavia in occasione del Campionato Mondiale Universal Dance League, svoltosi oggi a Bologna.

Pamela Pavia si Ã¨ esibita nella categoria Showcase Bachata 19/34 Classe A, conquistando il gradino piÃ¹ alto del podio e confermandosi ancora una volta Campionessa del Mondo di Bachata.

Un traguardo prestigioso, frutto di impegno, sacrificio, disciplina e di una passione che negli anni non ha mai smesso di crescere. Unâ€™emozione indescrivibile che premia il lavoro svolto dentro e fuori la pista.

Fondamentale il contributo dei suoi maestri Davide Bozzelli, Nicola Bozzelli e Deborah Dâ€™Alessandro, che hanno accompagnato lâ€™atleta in questo percorso di crescita e successo.

Davide e Nicola Bozzelli sono inoltre i fondatori e proprietari della scuola di ballo BozzyBrÃ² Dance & Fit Academy, punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione di numerosi talenti nel mondo della danza.

Una vittoria che rappresenta non solo un risultato sportivo di altissimo livello, ma anche la dimostrazione di come dedizione, professionalitÃ e amore per il ballo possano trasformare un sogno in realtÃ .