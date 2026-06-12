'EVO LIVE Molise & Abruzzo – I Sentieri dei Colori dell'Olio', appuntamento al Centro Costaverde

La Fondazione HERA ETS rende nota l'organizzazione del Forum territoriale “EVO LIVE Molise & Abruzzo – I Sentieri dei Colori dell'Olio”, in programma il 13 e 14 giugno presso il Centro Commerciale Costaverde nel territorio di Montenero di Bisaccia.

L'evento rappresenta una tappa fondamentale del progetto EVO LIVE Molise & Abruzzo, iniziativa di sviluppo territoriale che punta a valorizzare l'olio extravergine di oliva come elemento identitario capace di unire imprese, turismo, cultura, tradizioni e comunità locali di Molise e Abruzzo.

Il progetto ha avuto il suo lancio ufficiale in occasione della Fiera Internazionale SOL2EXPO di Verona, svoltasi dal 1° al 3 marzo 2026, dove la Fondazione HERA ETS ha promosso e presentato il progetto EVO LIVE Molise & Abruzzo, assumendo il ruolo di cabina di regia dell'intera iniziativa e accompagnando le aziende partecipanti attraverso un percorso di preparazione, supporto e valorizzazione prima, durante e dopo la manifestazione fieristica.

La presenza a Verona non si è limitata alla partecipazione ad una fiera di settore, ma ha rappresentato il primo concreto passo di un percorso strategico più ampio, ideato e coordinato dalla Fondazione per favorire la crescita delle imprese, la promozione delle eccellenze territoriali e la costruzione di relazioni utili allo sviluppo economico e turistico dei territori coinvolti.

EVO LIVE Molise & Abruzzo nasce dal basso, grazie al coinvolgimento diretto delle aziende che vivono e operano nei territori e che hanno scelto di condividere un percorso comune di crescita, promozione e valorizzazione delle rispettive identità produttive.

foto in evidenza da sapordolio.com