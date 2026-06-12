Case di comunitÃ  nel Vastese, corsa finale nei cantieri: obiettivo 30 giugno

La nuova sanitÃ territoriale del Vastese si avvicina al traguardo con i cantieri delle case di comunitÃ entrati nella fase conclusiva.

Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, insieme al direttore dellâ€™UnitÃ operativa Investimenti patrimonio e manutenzioni, Filippo Manci, ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo per verificare gli ultimi interventi in vista dellâ€™attivazione delle strutture a Casalbordino e Gissi.

La visita - si evidenzia in una nota dell'azienda sanitaria - Ã¨ servita a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e a definire gli ultimi dettagli con le imprese incaricate. Nellâ€™occasione Ã¨ stata confermata la scadenza del 30 giugno, termine entro il quale le case di comunitÃ dovranno essere ultimate, certificate e attivate.

Â«Gli arredi sono stati acquistati e consegnati â€“ rassicura Palmieri â€“ e saranno sistemati allâ€™uscita degli operai dai cantieri. Come Azienda stiamo impiegando tutte le forze per fare decollare la nuova sanitÃ territoriale e dare piÃ¹ servizi ai nostri cittadiniÂ».

Le case di comunitÃ sono uno dei punti su cui si misura il rafforzamento dellâ€™assistenza territoriale: luoghi pensati per avvicinare i servizi sanitari alle persone e rendere piÃ¹ stabile il collegamento tra ospedale e territorio.

Nel Vastese la Asl sta lavorando per rispettare i tempi indicati e arrivare alla conclusione dei cantieri entro la fine del mese.