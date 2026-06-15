Estate all’insegna del divertimento, al via la “Colonia Marina” di don Raimondo

L’estate a San Salvo si rinnova nel segno di un’iniziativa che, anno dopo anno, è diventata un vero e proprio pilastro della comunità: la Colonia Marina di Don Raimondo Artese, parroco della comunità di San Giuseppe.

Ben lontano dall’essere un semplice servizio estivo, questo progetto rappresenta un prezioso esempio di come una parrocchia possa rispondere concretamente ai bisogni del territorio, accompagnando generazioni di ragazzi nella loro crescita.

Dalle origini a oggi: una storia di dedizione

La Colonia affonda le sue radici nel lontano 1997, quando alcuni genitori, alle prese con le difficoltà gestionali del periodo estivo, chiesero un supporto per far trascorrere ai propri figli delle giornate al mare. Don Raimondo Artese, accogliendo prontamente questa necessità, diede il via all’avventura con un semplice pulmino da nove posti, effettuando personalmente due viaggi al giorno per trasportare diciotto bambini.

Da quel primo, umile inizio, l’iniziativa è cresciuta esponenzialmente: dagli stabilimenti balneari che inizialmente offrivano ospitalità, si è passati negli anni alla gestione autonoma, con Don Raimondo che arrivava personalmente a trasportare e allestire gli ombrelloni sulla spiaggia. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, è stata poi realizzata la struttura stabile che tuttora protegge i ragazzi dal sole, diventando il simbolo di un bene che, nel tempo, ha saputo farsi solido e duraturo. Oggi, come allora, la Colonia rimane un luogo di inclusione, aperto a tutti, capace di accogliere bambini di diverse origini e credi religiosi, uniti dal desiderio di giocare e socializzare.

Dettagli dell’edizione 2026

La nuova edizione ha preso il via mercoledì 10 giugno e accompagnerà i partecipanti fino a sabato 4 luglio. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, offrendo una continuità quotidiana fondamentale per la serenità delle famiglie.

Sede: La base operativa è la spiaggia riservata presso il Molo 17 .

La base operativa è la spiaggia riservata presso il . Logistica: Per facilitare gli spostamenti, viene messo a disposizione uno scuolabus con due punti di raccolta: Via Roma (Villa Comunale) Via Montegrappa (Parcheggio Coperto)

Per facilitare gli spostamenti, viene messo a disposizione uno scuolabus con due punti di raccolta:

Un programma tra gioco e formazione

La giornata tipo, che inizia ogni mattina subito dopo la Santa Messa, si articola tra momenti di balneazione assistita e passeggiate. Il cuore dell’iniziativa rimane però il laboratorio ludico-didattico, uno spazio creativo dove i ragazzi imparano a collaborare nel rispetto delle norme, guidati dall’entusiasmo degli educatori, molti dei quali hanno vissuto la Colonia da bambini e oggi si impegnano a restituire l’esperienza ricevuta.

Gestione del maltempo

L’organizzazione assicura che il divertimento non si fermi nemmeno in caso di pioggia o tempo incerto: in tali circostanze, le attività si sposteranno presso i locali della Parrocchia in Strada Trignina, garantendo così una continuità educativa in ogni condizione.

Indicazioni per le famiglie

Per garantire il corretto svolgimento delle attività, è richiesta la collaborazione dei genitori:

Vitto e bevande: Poiché non è previsto un servizio di mensa, è necessario che le famiglie provvedano quotidianamente al vitto e all’idratazione dei ragazzi.

Poiché non è previsto un servizio di mensa, è necessario che le famiglie provvedano quotidianamente al vitto e all’idratazione dei ragazzi. Equipaggiamento: Ogni partecipante dovrà essere munito di asciugamano, cappellino e crema solare per una protezione ottimale durante la permanenza all’aperto.

Don Raimondo invita le famiglie ancora interessate a rivolgersi direttamente a lui per procedere con le iscrizioni e contribuire a scrivere un nuovo capitolo di questa bellissima storia di comunità.