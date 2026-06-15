'Tesori del Mare', la mostra malacologica alla Rotonda di Vasto Marina

Il Lions Club Vasto Host, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e il Comune di Vasto-Assessorato alla Cultura, ha inaugurato la mostra malacologica “Tesori dal Mare” presso la Rotonda di Vasto Marina, sul Lungomare E. Cordella.

Un’occasione speciale per ammirare la preziosa collezione privata del Sig. Rocco Paone di Arielli, composta da conchiglie e reperti malacologici provenienti da ambienti marini di grande fascino. Ogni esemplare racconta una storia di biodiversità, evoluzione e straordinaria armonia della natura, offrendo uno sguardo ravvicinato su un patrimonio spesso nascosto sotto la superficie del mare.



La mostra è un invito a riscoprire il legame profondo tra l’uomo e l’ambiente marino, valorizzando la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi costieri che caratterizzano anche il nostro territorio.



L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile ogni sera dalle 18:00 alle 24:00, fino al 19 giugno.



Un appuntamento ideale per famiglie, appassionati del mare, curiosi e visitatori di ogni età: un viaggio tra forme, colori e meraviglie che il mare custodisce da milioni di anni.

Vi aspettiamo a Vasto Marina.