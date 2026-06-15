Emicrania, visite e consulenze gratuite a Chieti e Vasto per l’Open Day di Fondazione Onda

Non è “solo un mal di testa”. L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante che può pesare sulla vita quotidiana, sul lavoro, sulle relazioni e sulla qualità del sonno. Per aiutare le persone a riconoscerla e ad accedere più rapidamente a un percorso specialistico, mercoledì 17 giugno 2026 gli Ospedali “SS. Annunziata” di Chieti e “San Pio da Pietrelcina” di Vasto aderiranno all’(H) Open Day emicrania promosso da Fondazione Onda ETS.

In Italia si stimano oltre sei milioni di persone con emicrania. Circa il 70 % sono donne, colpite dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini. A livello globale, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’emicrania è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante.

All’Ospedale SS. Annunziata di Chieti saranno disponibili due servizi. Dalle ore 9.00 alle 10.30 del 17 giugno sarà possibile avere un colloquio telefonico con una neurologa esperta di emicrania, Valeria Di Tommaso, chiamando il numero 320.8184768. Per questo servizio non serve prenotazione.

Sempre a Chieti, dalle ore 8.00 alle 10.00, sono previste consulenze neurologiche in presenza con Maria Di Ioia, esperta in diagnosi e cura delle cefalee, al VII livello del corpo M dell’ospedale. In questo caso la prenotazione è obbligatoria e va richiesta via E-mail all’indirizzo cefalee.neuro@asl2abruzzo.it .

A Vasto, in ospedale, è in programma l’incontro “Emicrania al femminile: strategia di gestione tra scienza e quotidianità”. L’appuntamento si terrà dalle ore 12.00 alle 13.00 nella sala riunioni della Clinica neurologica, padiglione 3, terzo piano. I posti disponibili sono 15. La prenotazione è obbligatoria e va richiesta via E-mail all’indirizzo centrocefalee.vasto@asl2abruzzo.it .

L’obiettivo dell’Open Day è favorire diagnosi tempestive, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una patologia ancora spesso sottovalutata. Uno degli ostacoli principali, ricorda Fondazione Onda, è lo stigma sociale: l’emicrania viene spesso percepita come un disturbo comune e non come una vera malattia neurologica, con il rischio di ritardi nella diagnosi e nell’accesso alle cure.