Tartaruga Caretta Caretta salvata a San Salvo Marina

Un esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stata salvata, grazie alla sinergia e alla collaborazione del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e il Centro Studi

Cetacei di Pescara.

Nella prima mattinata è pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera di Vasto, la tempestiva segnalazione di un bagnante che notava la presenza sulla riva di una tartaruga

intenta a raggiungere la costa, in prossimità del Lido Le Marinelle di San Salvo.

Immediatamente veniva inviata sul posto una pattuglia al fine di verificare la segnalazione e accertare la specie marina. Infatti, trattandosi di un giovane esemplare della specie

Caretta Caretta il personale del comandante Rossella D’Ettorre, ha interessato il competente Centro Studi Cetacei di Pescara, la procedura di recupero e trasporto della testuggine presso il predetto Centro, confermando la stima istituzionale e la cooperazione che da anni permette questi risultati.

In tempi rapidissimi, lo stesso Istituto ha inviato sul posto del proprio personale tecnico, il quale ha preso in consegna “Nicole”, così denominata dal personale del Centro Studi,

caratterizzata da un carapace di circa 60 cm., in discreto stato di salute e non presenta ferite esterne e pertanto veniva trasferita a Pescara in completa sicurezza.

Tra le principali cause che portano le tartarughe a dover necessitare di cure mediche ci sono le attività umane a causa di impiglio nelle reti da pesca e nelle reti fantasma, l’ingestione di ami, la collisioni con imbarcazioni, l’ingestione di plastica scambiata per meduse, gli sversamenti di petrolio e altre patologie che compromettono la loro sopravvivenza.

Si ringrazia la sensibilizzazione del segnalante che ha permesso l’ottimo risultato evitando una diversa fine.