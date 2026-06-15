Pocho, da San Salvo a Netflix: il rapper abruzzese protagonista di “Nuova Scena 3”

Dal cuore dell’Abruzzo alle piattaforme nazionali più seguite dai giovani: il percorso artistico di Pocho continua a crescere e oggi il giovane rapper di San Salvo si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Dopo il successo ottenuto sui social e sulle piattaforme streaming, l’artista abruzzese sarà infatti tra i protagonisti di “Nuova Scena 3”, il talent rap targato Nuova Scena in arrivo a giugno su Netflix Italia .

Un traguardo storico non solo per lui, ma per l’intera scena musicale regionale: è infatti la prima volta che un rapper abruzzese prende parte alla celebre competizione musicale seguita da migliaia di giovanissimi in tutta Italia.

Un programma che negli anni ha visto emergere soprattutto artisti provenienti da grandi realtà urbane come Roma, Milano, Napoli e Torino, città considerate tradizionalmente le capitali della scena rap italiana.

Pocho, nome d’arte di Luca Onofrillo, rappresenta invece la voce di una provincia che negli ultimi anni sta trovando sempre più spazio nel panorama urban nazionale. Cresciuto a San Salvo, il rapper ha costruito il proprio percorso partendo dai freestyle pubblicati online fino ad arrivare ai milioni di visualizzazioni ottenuti con brani come “Compare”, “Affari di famiglia” e “Sud”.

Nelle ultime settimane l’artista ha inoltre lanciato la nuova hit “Bambola”, brano che sta rapidamente conquistando TikTok e le playlist urban italiane grazie a sonorità moderne e a un ritornello immediato che ha già attirato l’attenzione del pubblico più giovane. Un singolo che conferma la capacità di Pocho di unire il linguaggio diretto della strada a produzioni contemporanee e accessibili.

La partecipazione a “Nuova Scena 3” sicuramente è un bel punto di arrivo per il rapper sansalvese, pronto a portare sul palco nazionale la propria identità artistica e le atmosfere del territorio abruzzese. Un risultato importante anche dal punto di vista culturale: la presenza di Pocho dimostra infatti come il rap italiano non sia più soltanto un fenomeno legato alle grandi metropoli, ma una realtà diffusa capace di emergere anche nella provincia dove, parafrasando un suo testo, ".... serve il doppio della fatica".

Per San Salvo e per l’Abruzzo musicale si tratta di un motivo di orgoglio. E mentre cresce l’attesa per vedere Pocho su Netflix, il suo nome continua a circolare sempre più frequentemente tra le nuove promesse della scena urban italiana e, non sarà difficile vederlo live nell'imminente tour estivo.

Lo staff