"Chiavi che aprono mondi", storie di cura e integrazione

Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 18.00, nella magica cornice dei Giardini di Palazzo d'Avalos, si terrÃ l'evento "Chiavi che aprono mondi â€“ Storie di cura e integrazione", promosso dal Comune di Vasto â€“ Assessorato alle Politiche Sociali, beneficiario del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, nell'ambito del progetto "DiversitÃ come meravigliosa opportunitÃ ".

L'iniziativa Ã¨ realizzata dalla Cooperativa Sociale Pianeti Diversi (aderente al Consorzio Matrix) e soggetto gestore del progetto FAMI, in collaborazione con la Cooperativa Sociale I Talenti e l'Associazione INVOS, partner impegnati nelle attivitÃ di inclusione e integrazione sociale sul territorio.

L'evento - si evidenzia in una nota dei promotori - rappresenta un importante momento pubblico di restituzione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, finalizzato a raccontare e valorizzare i percorsi di integrazione realizzati attraverso il progetto, mettendo al centro le persone, le relazioni e le esperienze che quotidianamente contribuiscono a costruire una comunitÃ piÃ¹ inclusiva e coesa.

Cuore della manifestazione sarÃ una mostra fotografica che, attraverso immagini e testimonianze, racconterÃ storie autentiche di accoglienza, solidarietÃ , sostegno reciproco e partecipazione attiva. Un percorso visivo capace di restituire il valore concreto delle azioni realizzate sul territorio e di mostrare come l'integrazione si costruisca nei gesti quotidiani, nella cura delle persone e nella creazione di legami significativi tra culture, generazioni e vissuti differenti.

Le fotografie documentano esperienze di accompagnamento e sostegno che hanno coinvolto cittadini italiani e stranieri in percorsi condivisi di crescita e inclusione. Tra queste, il supporto offerto a una madre straniera con due figli piccoli grazie all'affiancamento di una persona anziana del territorio e le esperienze di sostegno relazionale rivolte a giovani lavoratori stranieri lontani dalle proprie famiglie, esempi concreti di come la comunitÃ possa diventare luogo di incontro, reciproco arricchimento e benessere sociale.

L'iniziativa vuole inoltre promuovere una riflessione sul tema dell'abitare sociale e del co-housing, intesi come strumenti innovativi di inclusione e partecipazione. Le esperienze raccontate evidenziano come la condivisione degli spazi abitativi e la costruzione di relazioni di prossimitÃ possano favorire l'autonomia delle persone, contrastare l'isolamento sociale e generare nuove forme di solidarietÃ e mutuo aiuto. L'abitare diventa cosÃ¬ non soltanto una risposta a un bisogno materiale, ma una vera opportunitÃ di integrazione e costruzione di comunitÃ .

Ad arricchire l'evento sarÃ la partecipazione di Takoua Ben Mohamed, fumettista, graphic journalist e attivista impegnata da anni sui temi dell'intercultura, delle seconde generazioni, dei diritti umani e dell'inclusione sociale. Attraverso il suo contributo offrirÃ uno sguardo autorevole e originale sulle sfide e le opportunitÃ legate alla convivenza tra culture diverse, favorendo una riflessione aperta e partecipata sui temi dell'accoglienza e della cittadinanza che sarÃ intervistata dalla giornalista Paola Cerella.

Â«Questa iniziativa rappresenta un'occasione importante per raccontare una Vasto che accoglie, che costruisce relazioni e che investe nella coesione socialeÂ», dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Â«Le immagini della mostra testimoniano come l'integrazione non sia un concetto astratto, ma una realtÃ concreta che si realizza ogni giorno attraverso gesti di solidarietÃ , responsabilitÃ condivisa e partecipazione. Sono esperienze che rendono la nostra comunitÃ piÃ¹ forte, piÃ¹ inclusiva e piÃ¹ consapevole del valore della diversitÃ .Â»

Â«Con questa mostra vogliamo dare visibilitÃ a storie che raccontano il volto piÃ¹ autentico dell'inclusione socialeÂ», afferma l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, Anna Bosco. Â«Il progetto ha permesso di sviluppare percorsi innovativi fondati sulla prossimitÃ , sul sostegno reciproco e sull'abitare condiviso. Sensibilizzare sul tema del co-housing significa promuovere nuovi modelli di comunitÃ capaci di favorire autonomia, integrazione e benessere per tutti, contrastando isolamento e fragilitÃ sociali.Â»

L'evento Ã¨ aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, agli enti del Terzo Settore, alle associazioni, alle scuole, agli operatori sociali e a tutti coloro che desiderano approfondire i temi dell'inclusione, dell'accoglienza e della coesione sociale.

La partecipazione Ã¨ libera e gratuita.

Attraverso "Chiavi che aprono mondi â€“ Storie di cura e integrazione", il Comune di Vasto e i partner del progetto intendono promuovere una cultura dell'accoglienza fondata sulla conoscenza reciproca, sulla valorizzazione delle differenze e sulla costruzione di relazioni positive, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunitÃ e a rendere visibili i risultati delle politiche di inclusione sostenute dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.