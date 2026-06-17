Torna a San Salvo 'Crocevie – Festival di letteratura e dintorni'

Dopo il successo della prima edizione, torna Crocevie – Festival di letteratura e dintorni, il percorso dedicato ai libri, agli autori e alle storie che sanno creare incontri, riflessioni e nuove prospettive.

Il primo appuntamento del Festival, ideato dall’Ufficio Cultura diretto dalla consigliera Maria Travaglini, è in programma sabato 20 giugno alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del Lungomare Sud – Spiaggia Libera di San Salvo.

Ospite della serata sarà Graziano D’Angelo, che presenterà il suo libro “La rivolta delle tabacchine”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Vania Perrucci.

Un’occasione per inaugurare insieme una nuova stagione di cultura, confronto e condivisione, con il mare come sfondo e i libri come protagonisti.