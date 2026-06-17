MaturitÃ  2026 in Abruzzo, al via le prove per 10.629 studenti

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Secondo i dati diffusi dallâ€™Ufficio Comunicazione USR Abruzzo, questâ€™anno saranno 10.629 i ragazzi e le ragazze che affronteranno lâ€™Esame di MaturitÃ . Si registra un lieve aumento rispetto al 2025: i banchi ospiteranno 172 candidati in piÃ¹.

Entrando nel dettaglio, si contano 10.079 studenti interni, 176 privatisti e 374 iscritti nelle scuole paritarie, un numero questâ€™ultimo che rimane stabile rispetto allo scorso anno. Le aule coinvolte in tutta la regione sono 598, distribuite in 157 sedi scolastiche, pronte ad accogliere le 300 commissioni dâ€™esame. La struttura delle commissioni prevede la presenza di un presidente esterno affiancato da due commissari esterni e due interni.

Il calendario delle prove scritte e orali

La prima campanella suonerÃ giovedÃ¬ 18 giugno alle ore 8:30. I ragazzi inizieranno con lo scritto di Italiano, una prova uguale per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, il 19 giugno, sarÃ la volta della seconda prova, dedicata alle materie specifiche che caratterizzano i vari percorsi scolastici.

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Foto centrostudiulisse.it

