Canti e danze all'alba della nuova stagione: torna il Concerto del Solstizio d'Estate

Le voci del Coro Polifonico Stella Maris e il Gruppo Danze e Strumenti Medievali daranno il benvenuto all'estate astronomica con il tradizionale Concerto del Solstizio dâ€™Estate in programma domenica 21 giugno alle 5.10 nello spazio attiguo alla Chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna di Vasto.

Lâ€™attesissimo evento anche in questa dodicesima edizione Ã¨ stata realizzato in collaborazione con lâ€™Histonium Ballet Center.

Il Concerto del Solstizio dâ€™Estate si rifÃ a delle antichissime tradizioni tra sacro e profano di civiltÃ e religioni diverse ed Ã¨ collegata alla storia della Notte di San Giovanni. Lâ€™inizio dellâ€™estate infatti si celebra fin dallâ€™antichitÃ , quando gli antichi salutavano il trionfo della luce e la rinascita della natura. Con lâ€™avvento del cristianesimo, molti di questi culti, e relativi riti, sono stati assorbiti e reinterpretati e cosÃ¬ quel complesso di antichi rituali, precedentemente legati al solstizio, Ã¨ arrivato sino a noi. Il solstizio rappresenta un passaggio, un avvicendarsi di stagioni che nel mondo antico, prevalentemente agricolo, ha un significato rilevante e dal forte valore simbolico: ad accogliere la nuova stagione câ€™Ã¨ la gentile primavera che spalanca le porte allâ€™estate, luminosa, esuberante, eccessiva. Le stagioni, del calendario e della vita, non smettono mai di tenersi per manoâ€¦

Il Concerto Ã¨ ormai un appuntamento fisso per i sempre piÃ¹ numerosi appassionati che affollano pazientemente il prato della chiesetta di Punta Penna, per godere dei canti delle danze dei fuochi e dello spettacolo del sorgere del sole dal mare.