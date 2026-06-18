Sicurezza e antincendio, maxi esercitazione al Porto di Punta Penna

Nella mattinata di martedÃ¬, intorno alle ore 09:30, il Porto di Punta Penna di Vasto Ã¨ stato teatro di una complessa esercitazione mirata a testare la risposta sinergica del sistema di sicurezza portuale dinanzi a due scenari emergenziali concomitanti (security e antincendio), sotto il coordinamento dellâ€™Ufficio Circondariale Marittimo.

L'attivitÃ addestrativa - si evidenzia in una nota del Circomare di Vasto - Ã¨ stata preceduta, nei giorni scorsi, da un tavolo tecnico propedeutico presso la sede della Guardia Costiera, finalizzato a condividere con i vari Comandi ed Enti istituzionali gli aspetti operativi e i tempi di reazione da verificare sul campo.

La prima fase dell'esercitazione ha previsto la simulazione di un accesso non autorizzato nellâ€™area security del porto. Nello specifico, Ã¨ stata simulata un'azione dimostrativa â€“ condotta sia via terra sia via mare mediante l'impiego di un barchino e con il supporto di figuranti della Croce Rossa Italiana â€“ ai danni di un'unitÃ navale ormeggiata in banchina, con a bordo personale marittimo di nazionalitÃ sottoposte a particolare monitoraggio.

Qui il video https://www.youtube.com/shorts/g93iwTy2Jm0

Lâ€™obiettivo prioritario Ã¨ stato quello di testare la corretta gestione del flusso informativo e lâ€™attuazione delle procedure di emergenza, con focus sullâ€™innalzamento del livello di security dello scalo, il potenziamento delle misure di controllo, la bonifica e l'evacuazione delle aree interessate. Successivamente, l'esercitazione Ã¨ evoluta nello scenario antincendio, originato dal lancio figurato di bottiglie incendiarie verso la nave da parte dei manifestanti. L'evento ha attivato i protocolli di spegnimento, assistenza e soccorso, consentendo di accertare lâ€™efficienza dell'apparato di risposta, ottimizzare i tempi di intervento e validare l'efficacia dei sistemi di comunicazione radio e telefonica tra tutti gli Enti coinvolti.

All'evento addestrativo hanno partecipato circa 40 unitÃ appartenenti a: Guardia Costiera e Commissariato di P.S. di Vasto, R.O.AN. della Guardia di Finanza di Pescara, Arma dei Carabinieri, 118, Croce Rossa Italiana, servizi tecnico-nautici locali (Piloti, Ormeggiatori e Rimorchiatori), Istituto di Vigilanza di Ortona e Agenzia Marittima AGEMAV.

Il dispositivo sul campo ha previsto l'impiego coordinato di 6 autoveicoli, 2 ambulanze e 4 unitÃ navali (nello specifico: un pattugliatore della G.d.F., la motovedetta CP 538, un rimorchiatore della societÃ Sers e un natante della Protezione Civile locale)." In conclusione delle attivitÃ , si Ã¨ svolto il debriefing con tutti i convenuti. Nel corso dell'incontro, oltre a esprimere viva gratitudine a tutti gli intervenuti, sono state esaminate le varie fasi dellâ€™esercitazione, ponendo in risalto gli ottimi risultati raggiunti.

Tali traguardi testimoniano la piena convergenza d'intenti e il proficuo concorso di tutte le forze preposte alla sicurezza portuale, di cui Ã¨ stata registrata l'impeccabile prontezza operativa, sia in termini di personale sia di mezzi, nelle delicate operazioni di prevenzione delle minacce alla sicurezza dello scalo.