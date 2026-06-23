'Vastophil', tutto pronto per la 44^ edizione

Con il 2026 Vastophil si presenta nel panorama filatelico nazionale per la sua 44a edizione con una mostra che celebra eventi importanti.

Per questa edizione - evidenzia Giuseppe Galasso, presidente del Circolo Vastophil Rino Piccirilli - la scelta non poteva che essere quella di commemorare il 165Â° della istituzione della Luogotenenza dei Carabinieri Reali a Vasto.

Qualcuno si chiederÃ : ma non Ã¨ una cifra tonda! Ebbene nonostante non fosse una cifra tonda meritava la commemorazione poichÃ© questâ€™anno ricorre anche lâ€™80Â° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e della contestuale elezione dellâ€™Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, eventi che hanno visto lâ€™Arma fedele custode dei valori democratici e pertanto andava celebrato cosÃ¬ quel vincolo ideale che lega la nostra comunitÃ allâ€™Arma dei Carabinieri.

Appuntamenti a Palazzo d'Avalos, a Vasto, da venerdÃ¬ 26 a domenica 28 giugno.