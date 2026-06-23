Uffici postali di Pollutri e Carpineto Sinello riaperti dopo i lavori del Progetto 'Polis'

Gli uffici postali di Pollutri e Carpineto Sinello hanno riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, eseguiti nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane.

Le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; sono stati inoltre realizzati sportelli ribassati per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Accanto ad importanti interventi infrastrutturali, il Progetto Polis valorizza gli uffici postali anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. I cittadini, infatti, possono già richiedere il passaporto presentando la documentazione direttamente agli sportelli di Pollutri e Carpineto Sinello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi INPS come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Pollutri è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, quello di Carpineto Sinello il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.