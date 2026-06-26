Torna la "Rocca & Bike" a Roccaspinalveti

Gli appassionati delle due ruote e della natura hanno un appuntamento da segnare in rosso sul calendario. Domenica 19 luglio 2026, il suggestivo scenario di Roccaspinalveti ospiterÃ l'edizione di "Rocca & Bike", un evento ciclistico non competitivo dedicato interamente alle mountain bike (MTB) e alle E-Bike.

Organizzata dalla Ciclistica Valle Trigno, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) - Comitato Pescara-Chieti Ciclismo e con il patrocinio della Fondazione Michele Scarponi (all'insegna del claim "La strada Ã¨ di tutti"), la manifestazione promette di coniugare sport, promozione del territorio e divertimento.

Il programma e il percorso

La giornata comincerÃ presto per permettere a tutti i partecipanti di prepararsi al meglio:

Ritrovo: a partire dalle ore 7:30 presso il Palazzetto dello Sport di Roccaspinalveti.

Partenza: fissata per le ore 8:30, sempre dal Palazzetto dello Sport.

Il tracciato promette di essere tanto affascinante quanto sfidante: si snoderÃ su un percorso di 38 km con un dislivello positivo (D+) di 1.250 metri, ideale per mettere alla prova le proprie abilitÃ e godersi i paesaggi collinari e montani dell'entroterra. Durante l'evento, come evidenziato dagli organizzatori, verranno inoltre premiate le tre societÃ piÃ¹ numerose.

Iscrizioni e dettagli utili

La quota di iscrizione Ã¨ fissata a 15â‚¬ e include non solo il classico Pacco Gara, ma anche l'accesso all'imperdibile "Porchetta Party", il modo perfetto per festeggiare tutti insieme la conclusione della pedalata.

Per quanto riguarda la sicurezza e lo svolgimento della manifestazione:

Vige il regolamento CSI.

Ãˆ previsto l'obbligo del casco rigido per tutti i partecipanti.

L'organizzazione declina ogni responsabilitÃ prima, durante e dopo la gara.

Come partecipare e info

Le iscrizioni e le richieste di informazioni sono giÃ aperte. Gli interessati possono fare riferimento ai canali ufficiali messi a disposizione dall'organizzazione:

Contatti Whatsapp: 350.1557579 â€“ 338.4668335

Social networks: Ãˆ possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Ciclistica Valle Trigno.

Un'occasione perfetta per vivere una domenica d'estate all'insegna dello sport all'aria aperta e della convivialitÃ , supportati da una solida rete di partner e sponsor locali. Prepariamo i caschi e le bici: Roccaspinalveti ci aspetta!