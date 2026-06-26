A Villalfonsina torna la tradizione, si celebra la 23ª Serata della Sfogliatella

Sabato 27 giugno, a partire dalle 19:00, appuntamento con il gusto a Villalfonsina in occasione della 23^edizione della Serata della Sfogliatella.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco APS Villalfonsina, con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Budano, nasce con l'obiettivo di valorizzare e tramandare un prodotto della pasticceria artigianale tipico del territorio.

Il presidente della Pro Loco, Romano De Sanctis, illustra così le origini della manifestazione: “Ventitré anni fa abbiamo pensato di proporre questo appuntamento per riportare alla conoscenza di tutti un dolce molto tradizionale che in passato veniva preparato in quasi tutte le famiglie, un'abitudine che purtroppo si stava perdendo. La risposta del pubblico è sempre molto positiva”.

La sfogliatella si distingue per una lavorazione complessa che unisce ingredienti base come farina, strutto, zucchero e vino a una farcitura tradizionale a base di marmellate, mandorle e miele.

La scelta di limitare la sagra alla sola giornata del sabato è legata esclusivamente a ragioni logistiche. “Un intero fine settimana sarebbe troppo faticoso da sostenere per il nostro gruppo di volontari - specifica De Sanctis -. La preparazione avviene in due momenti separati, tra impasto e farcitura, e richiede molto tempo. Inoltre, cuocere il dolce a 240 gradi vicino ai forni, in pieno periodo estivo, è un impegno gravoso che i soci affrontano ogni anno ma ci mettono tanta passione”.

Oltre alla classica sfogliatella, non mancheranno in loco stand che proporranno ravioli alla ventricina, pallotte cacio e ove, arrosticini e porchetta. Ad accompagnare la manifestazione l'intrattenimento musicale di Carmine e Daniela in piazza Roma con balli di gruppo e il pop italiano dei Re Quieti in Corso Adriatico fino a mezzanotte inoltrata. Saranno inoltre attivi uno spazio ludico dedicato ai bambini e l'apertura straordinaria del Museo Etnografico ML47.

Per informazioni e contatti sono disponibili i numeri 3384306757 e 3205536003, oltre a consultare i canali social ufficiali della Pro loco Villalfonsina.

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