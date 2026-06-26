Incontro pubblico sulla Basilica paleocristiana di Santo Stefano in Rivo Maris a Casalbordino

Primo appuntamento del ciclo di incontri dellâ€™estate 2026 dellâ€™Associazione Culturale Nuovo Umanesimo.
Si comincia sabato 27 giugno alle ore 21 nella tradizionale Piazzetta del Forte (accanto alla Chiesa parrocchiale del SS Salvatore), al centro dellâ€™incontro Santo Stefano in Rivo Maris, luogo di grande importanza archeologica a cui lâ€™associazione ha sempre dedicato particolare attenzione in tantissime iniziative nei decenni.
Relatore dâ€™eccezione sarÃ il prof. Luigi Lucarelli che interverrÃ sulla Basilica paleocristiana di Santo Stefano in Rivo Maris.