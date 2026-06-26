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Incontro pubblico sulla Basilica paleocristiana di Santo Stefano in Rivo Maris a Casalbordino

redazione
Appuntamenti
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Primo appuntamento del ciclo di incontri dellâ€™estate 2026 dellâ€™Associazione Culturale Nuovo Umanesimo.

Si comincia sabato 27 giugno alle ore 21 nella tradizionale Piazzetta del Forte (accanto alla Chiesa parrocchiale del SS Salvatore), al centro dellâ€™incontro Santo Stefano in Rivo Maris, luogo di grande importanza archeologica a cui lâ€™associazione ha sempre dedicato particolare attenzione in tantissime iniziative nei decenni.

Relatore dâ€™eccezione sarÃ  il prof. Luigi Lucarelli che interverrÃ  sulla Basilica paleocristiana di Santo Stefano in Rivo Maris.

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