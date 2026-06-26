Venerdì 26 giugno, dalle ore 21:30 in Piazza Cristoforo Colombo, arriva il primo grande appuntamento dell’estate sansalvese: Samsara on Tour sbarca a San Salvo Marina per una notte di musica, energia e libertà.

Ingresso gratuito.

Sul palco tre grandi protagonisti della consolle: Danilo Seclì, Fabio Marzo e Cristina Oliveira.

“Samsara non è solo un evento. È quella sensazione di libertà che nasce tra la folla, la musica che ti entra dentro e le emozioni condivise sotto il cielo d’estate. San Salvo Marina è pronta a vivere una notte indimenticabile. L’estate parte da qui”, sottolinea l'assessore al Turismo Elisa Marinelli.

