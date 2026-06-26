'Anffas disegna col cuore', il concerto del Coro 'L'ottava nota' ai Giardini d'Avalos di Vasto

Domenica 28 giugno, alle ore 21, sul palco dei Giardini di Palazzo d'Avalos, torna ad esibirsi il Coro "L'ottava nota" con il concerto “Anffas disegna col cuore”.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Anffas Vasto, Rotary Club Vasto e Assessorato alle Politiche sociali e vede la partecipazione di persone con disabilità.

“Abbiamo creato questa corale grazie al sostegno della musicoterapeuta Giorgia Loreto che sin da subito ha conquistato i nostri ragazzi e le loro famiglie, i risultati sono sorprendenti. Il nome del sodalizio musicale nasce per evidenziare che alle 7 note canoniche se ne aggiunge una tutta speciale che risiede nella peculiarità dei nostri ragazzi che si esibiranno supportati da I Cantori della Torre”, spiega la presidente dell'Anffas Vasto Paola Mucciconi.

Il concerto, diretto dalle Maestre Giorgia Loreto e Chiara Muratori, vedrà quest'anno la partecipazione del maestro alla fisarmonica Domenico D’Annunzio.

L'evento è promosso anche dagli Assessorati alla Cultura e all’Inclusione sociale.

Foto in evidenza di Costanzo D'Angelo