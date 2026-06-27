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"Figli di Cupello, giovani combattenti per l'UnitÃ  d'Italia"

redazione
Appuntamenti
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"Domenica 28 giugno renderemo omaggio a venti giovani cupellesi che, 160 anni fa, a Custoza, combatterono per lâ€™indipendenza della nostra Nazione. 

Grazie a una ricerca condotta da alcuni nostri concittadini, con il supporto dellâ€™Amministrazione comunale, un frammento della storia di Cupello, destinato a rimanere nellâ€™oscuritÃ  del tempo, Ã¨ tornato alla luce. 

Vi aspettiamo per ricostruire insieme questa storia e rendere memoria ai nostri concittadini. PerchÃ© il loro sacrificio e il loro esempio diventino patrimonio collettivo di tutta la comunitÃ  cupellese". 

CosÃ¬, in una nota, la presentazione dell'incontro da parte del Comune di Cupello.

Appuntamento domenica alle 17,30 nella Sala consiliare di Cupello.

 


 

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