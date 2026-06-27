"Figli di Cupello, giovani combattenti per l'UnitÃ  d'Italia"

"Domenica 28 giugno renderemo omaggio a venti giovani cupellesi che, 160 anni fa, a Custoza, combatterono per lâ€™indipendenza della nostra Nazione.
Grazie a una ricerca condotta da alcuni nostri concittadini, con il supporto dellâ€™Amministrazione comunale, un frammento della storia di Cupello, destinato a rimanere nellâ€™oscuritÃ del tempo, Ã¨ tornato alla luce.
Vi aspettiamo per ricostruire insieme questa storia e rendere memoria ai nostri concittadini. PerchÃ© il loro sacrificio e il loro esempio diventino patrimonio collettivo di tutta la comunitÃ cupellese".
CosÃ¬, in una nota, la presentazione dell'incontro da parte del Comune di Cupello.
Appuntamento domenica alle 17,30 nella Sala consiliare di Cupello.