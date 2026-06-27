Monteodorisio riabbraccia la sua Madonna delle Grazie: la statua torna al Santuario dopo il restauro

Un momento di profonda emozione e di grande significato spirituale per l'intera comunitÃ di Monteodorisio.

Domenica 28 giugno 2026 la statua della Madonna delle Grazie farÃ ritorno nel suo Santuario al termine di un accurato intervento di restauro, restituendo ai fedeli uno dei simboli piÃ¹ amati della devozione mariana del territorio.

L'accoglienza della sacra effigie sarÃ accompagnata da una celebrazione particolarmente sentita.

Il ritrovo Ã¨ previsto alle ore 17.30 presso il Calvario, dove i fedeli attenderanno l'arrivo della statua restaurata. Da lÃ¬ prenderÃ avvio la processione che accompagnerÃ la Madonna verso il Santuario, luogo che da oltre un secolo rappresenta il cuore della spiritualitÃ monteodorisiana. Al termine del corteo, alle ore 18.00, sarÃ celebrata la Santa Messa.

"L'intervento di restauro - evidenzia in una nota Nicola Piccirilli, presidente della Pro Loco Contea di Montedorisio - ha consentito di preservare e valorizzare l'immagine della Vergine, restituendole splendore e garantendone la conservazione per le future generazioni. Un lavoro che non rappresenta soltanto un recupero artistico, ma anche un gesto di cura verso una testimonianza di fede che accompagna la vita della comunitÃ da decenni.

Il restauro della statua Ã¨ stato interamente finanziato dalla Pro Loco Contea di Monteodorisio APS che ha devoluto i fondi del 5 per mille ricevuti grazie alla scelta di tanti cittadini che hanno destinato il loro 5 per mille alla Pro Loco. Tra preghiera, tradizione e partecipazione popolare, la comunitÃ si prepara cosÃ¬ a vivere una giornata destinata a rimanere nel cuore dei fedeli, nel segno della devozione alla Vergine delle Grazie e della continuitÃ di una storia che attraversa le generazioni.