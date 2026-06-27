”Il Grande Mistero": il presepe abruzzese di Atessa in collaborazione con Vasto in Piazza San Pietro per il Natale 2026

L'Arcidiocesi di Chieti-Vasto ha ricevuto l'incarico dal Governatorato della Città del Vaticano di allestire "Il Grande Mistero", il presepio abruzzese di Atessa, in Piazza San Pietro per il Santo Natale 2026, che verrà inaugurato nei primi giorni di dicembre.

L'iniziativa, partita dall'Associazione Amici del Presepio di Atessa, vede l'impegno dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, della Libera Confraternita degli Artisti di Vasto e dell'Associazione Iktus.

Un evento che si snoda su tre direttrici - fede, storia e cultura - che sarà condiviso dalle popolazioni dei novanta comuni delle province di Chieti e Pescara che fanno parte dell'Arcidiocesi.

Dettagli dell'iniziativa verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di lunedì 29 giugno, alle ore 11:30, nella Curia Arcivescovile di Chieti, in Piazza Valignani n. 1, alla presenza dell'Arcivescovo mons. Bruno Forte.