A Vasto la presentazione del romanzo 'Love Bombing' e proiezione del documentario 'Il Principe di Ostia Bronx'

Domenica 28 giugno 2026, alle ore 19.00, presso l’Arena Ennio Morricone di Vasto, si terrà la presentazione del romanzo Love Bombing (Castelvecchi Editore), opera d’esordio dello scrittore e regista Raffaele Passerini.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, dalla Consulta Giovanile di Vasto, dall’Associazione Grido APS, con il supporto di Abruzzo Pride.

Durante la serata, l’autore dialogherà con Chiara Iacovitti, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire i temi al centro del libro.

Ambientato nella New York dei primi anni Duemila, Love Bombing racconta la storia di Raffaele, un giovane regista italiano che, dopo aver inseguito il sogno americano, si trova a confrontarsi con il proprio passato, con la difficoltà di vivere pienamente la propria omosessualità e con il bisogno di essere amato e riconosciuto. L'incontro con Jean-Luc, uomo affascinante e carismatico, dà vita a una relazione intensa che porta il protagonista a misurarsi con dinamiche di dipendenza emotiva e manipolazione affettiva. Un romanzo di formazione contemporaneo che affronta temi come l’accettazione di sé, l’orientamento affettivo e sessuale, le relazioni affettive, la fragilità emotiva, l’autodeterminazione e la ricerca della propria libertà.

A seguire sarà proiettato il documentario Il Principe di Ostia Bronx (2017, 75 minuti), diretto dallo stesso Passerini e vincitore del Biografilm Festival 2017. Il film racconta la storia di Mauro e della sua ricerca di riscatto personale, offrendo uno sguardo autentico e profondo sulle periferie italiane e sui percorsi di autodeterminazione. La serata sarà arricchita da una degustazione di vini a cura di AIS Abruzzo.

«Come Amministrazione comunale continuiamo a sostenere con convinzione iniziative che promuovono il rispetto delle differenze e il contrasto a ogni forma di discriminazione. La cultura - dichiara il sindaco Francesco Menna - ha il compito di interrogare le coscienze e di favorire una società più giusta, inclusiva e consapevole. Gli appuntamenti in programma rappresentano un'importante occasione per riflettere sui temi dell'autodeterminazione, dell'uguaglianza e della libertà personale.»

«Nel mese del Pride, anche quest'anno- dichiarano l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci e la presidente della CGV, Martina Potalivo - abbiamo organizzato un'iniziativa culturale che favorisce il confronto sui diritti e l’inclusione. Love Bombing e Il Principe di Ostia Bronx raccontano percorsi di autodeterminazione, accettazione di sé e ricerca della propria libertà, affrontando temi importanti come l’omosessualità, le relazioni affettive, il contrasto alle discriminazioni e il bisogno, soprattutto delle giovani generazioni, di poter essere sé stesse senza paura. Attraverso la l'arte vogliamo offrire occasioni di crescita collettiva e contribuire a costruire una comunità sempre più aperta e accogliente».