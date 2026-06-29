Madonna delle Grazie, statua restaurata e ritorno al Santuario di Monteodorisio

La comunitÃ di Monteodorisio ha vissuto un momento di profonda emozione e significato spirituale nella giornata di domenica 28 giugno.

La statua della Madonna delle Grazie ha fatto ritorno nel suo Santuario al termine di un accurato intervento di restauro, restituendo ai fedeli uno dei simboli piÃ¹ amati della devozione mariana del territorio.

Il ritrovo c'p stato alle ore 17.30 presso il Calvario, dove i fedeli hanno atteso l'arrivo della statua. Da lÃ¬ ha preso il via la processione che ha accompagnato la Madonna delle Grazie verso il Santuario, luogo che da oltre un secolo rappresenta il cuore della spiritualitÃ monteodorisiana. Dopo la ricollocazione nel sacro tempio Ã¨ stata celebrata la Santa Messa.

"L'intervento di restauro - aveva evidenziato in una nota Nicola Piccirilli, presidente della Pro Loco Contea di Montedorisio - ha consentito di preservare e valorizzare l'immagine della Vergine, restituendole splendore e garantendone la conservazione per le future generazioni. Un lavoro che non rappresenta soltanto un recupero artistico, ma anche un gesto di cura verso una testimonianza di fede che accompagna la vita della comunitÃ da decenni.

Il restauro della statua Ã¨ stato interamente finanziato dalla Pro Loco Contea di Monteodorisio APS che ha devoluto i fondi del 5 per mille ricevuti grazie alla scelta di tanti cittadini che hanno destinato il loro 5 per mille alla Pro Loco. Tra preghiera, tradizione e partecipazione popolare, la comunitÃ si prepara cosÃ¬ a vivere una giornata destinata a rimanere nel cuore dei fedeli, nel segno della devozione alla Vergine delle Grazie e della continuitÃ di una storia che attraversa le generazioni.

Foto Nicola Palma Ucci