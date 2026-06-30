La Banda CittÃ  di San Salvo al Raduno degli Alpini di Orsogna

Nella giornata di domenica 28 giugno la Banda CittÃ di San Salvo ha avuto lâ€™onore di partecipare al Raduno degli Alpini svoltosi a Orsogna, prendendo parte a una giornata ricca di emozioni, tradizione e valori che uniscono le nostre comunitÃ .

"Ãˆ stato un privilegio - si legge in una nota del sodalizio sansalvese - accompagnare con la nostra musica una manifestazione cosÃ¬ significativa, rendendo omaggio agli Alpini, simbolo di solidarietÃ , sacrificio e amore per il nostro Paese.

Un sentito ringraziamento va al Gruppo Alpini e a tutti gli organizzatori per la splendida accoglienza e lâ€™ottima riuscita dellâ€™evento.

Un ringraziamento speciale a Lucia Cornelio, direttrice dellâ€™Associazione Sarabanda di Orsogna, per la calorosa ospitalitÃ , la disponibilitÃ e lâ€™impegno con cui promuove la cultura musicale e il mondo bandistico. Ãˆ sempre un piacere condividere momenti di musica e amicizia con realtÃ che, come la vostra, credono nel valore della collaborazione e della crescita comune. Grazie anche a tutti i musicisti della Banda CittÃ di San Salvo, che con passione, dedizione e spirito di squadra hanno rappresentato con orgoglio la nostra cittÃ .