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"Tra stelle, costellazioni e miti", appuntamento ai Giardini d'Avalos con VastoScienza

redazione
Appuntamenti
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Alza gli occhi al cielo insieme a noi nel cuore della cittÃ  del Vasto!
 
Il Centro Culturale VastoScienza, insieme agli esperti astrofili dell'ADRAM, vi aspetta nella serata di martedÃ¬ 30 giugno per l'evento speciale "Tra stelle, costellazioni e miti".
 
Cosa faremo insieme? Impareremo a leggere il cielo: riconosceremo i pianeti, le stelle piÃ¹ brillanti e le geometrie delle costellazioni. Viaggeremo nella mitologia: scopriremo le storie, gli eroi e le leggende che gli antichi hanno scritto nella volta celeste.
 
Osservazione guidata: guarderemo lo spettacolo dello spazio da vicino con i telescopi.
 
Dove: Giardini di Palazzo d'Avalos,
Quando: martedÃ¬ 30 giugno, ore 22:00
Ingresso: libero e gratuito!
 
Una serata perfetta per famiglie, curiosi e appassionati di ogni etÃ .
 
Info: 328-3812156


 

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