"Tra stelle, costellazioni e miti", appuntamento ai Giardini d'Avalos con VastoScienza

Alza gli occhi al cielo insieme a noi nel cuore della cittÃ del Vasto!

Il Centro Culturale VastoScienza, insieme agli esperti astrofili dell'ADRAM, vi aspetta nella serata di martedÃ¬ 30 giugno per l'evento speciale "Tra stelle, costellazioni e miti".

Cosa faremo insieme? Impareremo a leggere il cielo: riconosceremo i pianeti, le stelle piÃ¹ brillanti e le geometrie delle costellazioni. Viaggeremo nella mitologia: scopriremo le storie, gli eroi e le leggende che gli antichi hanno scritto nella volta celeste.

Osservazione guidata: guarderemo lo spettacolo dello spazio da vicino con i telescopi.

Dove: Giardini di Palazzo d'Avalos,

Quando: martedÃ¬ 30 giugno, ore 22:00

Ingresso: libero e gratuito!

Una serata perfetta per famiglie, curiosi e appassionati di ogni etÃ .

Info: 328-3812156



