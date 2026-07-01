Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Cupello la prima tappa di 'Ventricina & Bollicine'

redazione
Appuntamenti
Condividi su:
Sabato 4 luglio, per la prima volta, Cupello ospiterÃ  la tappa inaugurale di "Ventricina & Bollicine", edizione 2026!

Lâ€™iniziativa, nata dalla sinergia tra il Comune di Cupello, lâ€™Associazione Produttori Ventricina del Vastese, lâ€™Associazione Italiana Sommelier Abruzzo e gli altri Comuni dellâ€™entroterra, si svolgerÃ  in Corso Mazzini a partire dalle ore 19:00.

SarÃ  una splendida serata dedicata alla scoperta dei sapori autentici del nostro territorio, tra esclusive degustazioni di prodotti locali e raffinati abbinamenti con vini e spumanti. Il tutto sarÃ  accompagnato dalla musica dal vivo de I Folli.

Vi aspettiamo numerosi, dicono gli organizzatori.
 
 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook