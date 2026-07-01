La Polizia Penitenziaria di Vasto ha festeggiato il suo Patrono San Basilide

Ãˆ una Polizia Penitenziaria vestita a festa quella osservata ieri a Vasto.

E' stata una festa speciale quella che hanno vissuto i baschi blu in servizio presso contrada Torre Sinello.

La ricorrenza di San Basilide, il Santo Patrono degli uomini in divisa operanti nelle carceri Ã¨ stata, infatti, per la prima volta nella sua storia cittadina, festeggiata al di fuori delle mura del carcere.

Il tutto grazie alla disponibilitÃ e all'intraprendenza della direttrice del Carcere Dr.ssa Rita Cerino e del Comandante di Reparto, il dirigente di Polizia Penitenziaria Sandro Sabatini.

La cerimonia si Ã¨ svolta presso la Chiesa di San Paolo Apostolo dove officiata la Santa Messa dal parroco Don Gianni Sciorra.

Bellissimo Ã¨ stato il momento che ha visto interpreti di un messaggio augurale i due rappresentanti massimi della Casa Lavoro cittadina. Commovente Ã¨ stato quello della direttrice che si Ã¨ detta orgogliosa dei suoi dipendenti e saggio quello del comandante soprattutto quando si Ã¨ ritrovato ad accostare il valore di San Basilide a quello delle sue donne e uomini in divisa.

Presenti alla cerimonia tutti i massimi vertici delle altre forze dell'ordine, ivi compresa la Capitaneria di Porto.

Molto nutrita Ã¨ stata la rappresentanza dei pensionati e molto bene accetta la componente comunale con la presenza dell'assessore Anna Bosco e dell'Asl con a capo la Dirigente Sanitaria Dr.ssa Doralice Di Fabio. Un lieto evento quello della festa che ha visto maturare enormi consensi dagli addetti ai lavori.

Appuntamento ora Ã¨ per il prossimo anno allorquando, a detta della Direttrice e del Comandante, i festeggiamenti saranno ancor piÃ¹ solenni.