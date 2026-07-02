La Collezione Artworks To Surprise torna a San Salvo dopo le tappe di Palazzo Stola a Taranto, l'esposizione nella prestigiosa location del Castello di Leporano e l'ospitalitÃ de Museo Archeologico di Pulsano (prorogata per ben 3 mesi fino a marzo scorso).



L'evento alla Porta della Terra interesserÃ i 3 piani della struttura, dal Museo Civico Archeologico alla Sala Leone Balduzzi.

Tra le attrattive la Persephone di Mykines , falsi archeologici realizzati da Massimo Greco dislocati quasi per gioco fra reperti invece originali e la Strega Di Oria, opera ispirata aggli atti di uno degli ultimi processi per stregoneria in Salento e che ha fatto tappa in numerose location italiane. Altre opere di Massimo Greco e Carmela Mercinelli saranno dislocate nell'Area espositiva.

Accompagnano l'evento due collezioni realizzate da bambini di terza elementare, della Scuola Delli Castelli, alunni di Massimo Greco, avviati alla pittura con un percorso speciale fin dalla prima elementare. La collezione di Arte primitiva Ã¨ allestita all'interno del Museo Archeologico mentre i dipinti della collezione "Meduse" sono ospitati nella Sala Balduzzi.

Inaugurazione ore 19:30 di giovedi 2 luglio.

L'evento espositivo proseguirÃ per tutto il mese di luglio